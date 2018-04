Inter, con Spalletti il cielo può finalmente tornare azzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter post Mourinho ha consegnato ai tifosi nerazzurri un pianeta freddo e apatico. Dall’anno successivo all’addio dello Special One nessun trofeo, nessuna emozione, nessuna prospettiva vera. Niente di niente. Solo centrifughe di illusioni e delusioni. Il caos. Dopo il triplete, da Appiano sono passati dieci allenatori, due presidenti, tre vicepresidenti, due direttori generali, tre amministratori delegati e cinque team manager. Quindi, con la targa di eterno secondo addosso (almeno in Italia), ecco Luciano Spalletti. Il 9 giugno scorso, l’ex tecnico della Roma ha raggiunto La Pinetina che, in sette anni prima di lui, aveva visto passare Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer e Pioli. Fallimenti su fallimenti. Lucio sbarca a Milano e, con un sorriso stampato in volto, dice che «c’è da riconciliare i risultati attuali con quella che è la storia dell’Inter. La società è entusiasta e intende ridare forza alla squadra». Firma un biennale da 4 milioni a stagione e porta con sé i grandi compagni di viaggio Baldini, Pane, Orrico e Martusciello. Zanetti non ha dubbi: «La squadra lo segue ciecamente».

E di fatti Lucio parte fortissimo. Diciassette risultati utili consecutivi, quattordici vittorie incluso la Coppa Italia, difesa e gruppo solido, primato a dicembre di fronte a Juve e Napoli. Il gruppo sembra imbattibile, immune alla sconfitta. Convince talmente tanto da far pensare, anche solo per un attimo, alla possibilità di lottare per il titolo. Ancora oggi, va ricordato, l’Inter non ha mai pianto di fronte ai giganti della Serie A. Zero ko e tante belle figure. Eppure il primo schiaffone, prima o poi, doveva arrivare. Certo, in pochi si aspettavano potesse concretizzarsi in casa e contro l’Udinese tredicesima in graduatoria. In conferenza stampa post partita, per la prima volta Spalletti solleva dubbi sulla qualità («Ho visto diversi errori tecnici, non abbiamo palleggiato come avremmo dovuto») e sulla completezza («Durante queste settimane di mercato è inevitabile riunirsi, avremmo bisogno di qualcosa per fare quel passettino in più») della rosa. Poi punta il dito contro l’ambiente, ritenendolo quasi malato, ormai abituato e incapace di resistere all’inevitabile calo stagionale. E a seguire alcuni calciatori cardini messi pesantemente in discussione. La storia va avanti ancora, più o meno fino a quando torna la (sofferta) vittoria contro il Bologna. In mezzo tre mesi di vuoto e smarrimento assoluto. Il mercato di gennaio, in piena austerity, regala Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara. Entrambi rigorosamente in prestito con diritto di riscatto. Coincidenza: fatto salvo un mini-rodaggio e pure il pericoloso tracollo di Genova che per una settimana riporta tutti in purgatorio, l’Inter torna grande.

Negli ultimi quattro match tre vittorie e zero gol subiti. Quella nerazzurra è la terza miglior difesa del campionato. Ma c’è di più. C’è quel centrocampo di qualità, con Brozovic play e Rafinha ormai al cento per cento della condizione, che ha ribaltato ritmo e carattere. C’è un Perisic tornato a essere Perisic. Icardi tornato a essere Icardi. L’Inter, nonostante l’inatteso addio di Sabatini, tornata a fare l’Inter. «Ma non si può dire, però, che siamo guariti» ricorda Spalletti. Come se una piccola scossa fosse ancora adesso inevitabile per tenere alta la tensione. «Dobbiamo rimanere belli attivi, perché il campionato ha ancora da dire molte cose». Parole sante. Lo insegna la storia. Guardi al terzo posto ma un minuto dopo sei quinto e fuori dai giochi.

Spalletti ha sposato un progetto, non consapevole dei freni improvvisi imposti da Suning e dal Governo cinese. Nondimeno, la sua congenita ambizione gli ha permesso di vacillare appena e cadere mai. Qualche parola fuori le righe, poi ha capito che in sede di matrimonio, come natura vuole, si era in due. L’Inter d’altro canto ha sposato lui. Avanti si va necessariamente insieme. Ed entrambi, di certo, non hanno più voglia di aspettare che il cielo si faccia azzurro da solo.