© foto di PHOTOVIEWS

Sime Vrsaljko potrebbe essere rispedito a Madrid, in caso di arrivo a Milano di Antonio Valencia: lo rivela oggi il Mundo Deportivo, ricordando che l'Inter ha un diritto di acquisto piuttosto oneroso per il terzino croato, che potrebbe quindi esser lasciato libero di tornare all'Atletico a giugno in caso di arrivo dell'ecuadoregno, liberando così fondi per fare mercato. Una situazione abbastanza particolare visto quanto l'Inter ha inseguito l'ex Sassuolo nelle ultime sessioni di mercato.