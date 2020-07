Inter, concorrenza da Spagna e Inghilterra per l'obiettivo di mercato Ginter

Concorrenza dall'estero per Matthias Ginter, obiettivo dell'Inter. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto nel 2021, piace anche ad Atlético Madrid e Chelsea, come riporta Kicker. Il club tedesco ha ancora la speranza di convincere il giocatore a restare. Nei giorni scorsi Ginter ha ammesso di provare piacere per l'interessamento dei nerazzurri nei suoi confronti.