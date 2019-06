Il West Ham medita il doppio colpo dal Celta Vigo. Come riportato da Sky Sport, infatti, gli Hammers hanno iniziato una trattativa per portare a Londra il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka e l'attaccante uruguayano Maxi Gomez, entrambi accostati all'Inter (Lobotka anche al Napoli). Per avere entrambi i giocatori, il West Ham è pronto a mettere sul tavolo 60 milioni di euro.