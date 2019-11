Inter, concorrenza inglese per Giroud: c'è il Crystal Palace

© foto di Imago/Image Sport

Aumenta la concorrenza per l'Inter per Olivier Giroud. Secondo quanto riportato dal Daily Express infatti, il Chelsea ha ricevuto un'offerta dal Crystal Palace per l'attaccante francese. Con la maglia dei Glaziers Giroud troverebbe molto più spazio, ma l'elevato ingaggio della punta potrebbe mettere un freno all'operazione.