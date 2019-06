Inter, concorrenza per Campana: ci sono anche Milan e Juventus

Fonte: Fcinternews.it

In Ecuador sono pronti a mettere la mano sul fuoco, certi di non bruciarsi. Leonardo Campana avrà davanti a sé una carriera importante. Il centravanti del Barcelona SC Guayaquil, come rivelato in esclusiva da FcInterNews mesi fa, piace all’Inter e c’è già stato un primo incontro conoscitivo tra i dirigenti dei nerazzurri e il padre del giocatore. Il che non significa che il classe 2000 firmerà sicuramente per la Beneamata. Ma che quantomeno possa essere sul taccuino dei meneghini assolutamente sì. Come tra l’altro confermato dal suo procuratore, sempre in esclusiva ai nostri microfoni.

Secondo poi quanto appurato dopo svariati controlli incrociati tra Sudamerica e Italia, ci sarebbe in realtà parecchio interesse per l’atleta da parte dei club della nostra Penisola. Detto dell’Inter, che eventualmente potrebbe prelevare il giocatore, portarlo in ritiro e darlo poi in prestito per farlo crescere, i nerazzurri, che ad oggi non hanno ancora provato l’affondo decisivo, devono guardarsi le spalle da altri club. Innanzitutto dai cugini del Milan. Campana, attraverso il lavoro di alcuni intermediari, è stato proposto agli scout rossoneri, che hanno riconosciuto e promosso le qualità dell’ecuadoregno. Chiaramente prima però il Diavolo dovrà risolvere le proprie questioni interne e in particolare individuare un nuovo direttore sportivo che eventualmente possa approvare l’operazione. E in seguito cedere André Silva, di ritorno dal Siviglia, e chissà anche Patrick Cutrone.

A dire il vero anche gli 007 della Juventus stanno seguendo l’evoluzione del bomber sudamericano. Fabio Paratici attualmente non lo ritiene pronto per la casacca bianconera, ma potrebbe anche decidere di investire su di lui qualora si presentassero delle condizioni favorevoli, e girarlo in prestito a società amiche, come Genoa o Sassuolo, che lo testerebbero e tendenzialmente valorizzerebbero, schierandolo con continuità in Serie A. Ipotesi percorribile anche dall’Atalanta. Pure la Dea monitora da vicino Campana e qualora cedesse davvero Duvan Zapata, una casella del prossimo reparto offensivo orobico potrebbe essere occupata proprio dal ragazzo di Guayaquil.