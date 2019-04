Inter, concorrenza Real per Gundogan: i Blancos sul tedesco del City

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Concorrenza di altissimo livello per l'Inter nella corsa a Ilkay Gundogan, secondo quanto riportato in Inghilterra. Il centrocampista del Manchester City è ancora in trattativa per il rinnovo, ma per prolungare con gli inglesi chiede precise garanzie tecniche oltre che economiche. L'Inter da tempo lo ha messo nel mirino in attesa di capire l'evolversi della trattativa per il rinnovo, ma su di lui è da registrare anche l'interesse del Real Madrid.