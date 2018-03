Inter, conferma collettiva per spazzare il tourbillon mediatico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincere per proseguire il trend inaugurato contro il Benevento, e proseguito in maniera magistrale con la sonora vittoria di Genova prima della sosta. Questo l’unico obiettivo perseguibile in casa Inter per spazzare via i dubbi societari che hanno contraddistinto l’ultima settimana, costellata dall’addio di Walter Sabatini e dalla discesa in campo di Steven Zhang dal punto di vista mediatico atta a ristabilire la quiete dopo le allusioni diffuse di un disamore di Suning nei confronti dell’universo nerazzurro. Per riuscire nell’impresa, l’ostacolo da superare ha le sembianze dell’Hellas Verona di Fabio Pecchia, e Spalletti sembra intenzionato a riconfermare pressoché in toto i protagonisti del pokerissimo di Marassi. Rafinha agirà alle spalle di Icardi affiancato da Perisic e Candreva con il tentativo di rifornire di spunti qualitativi la manovra in fase avanzata, mentre sarà interessante comprendere se il Cancelo versione monstre dell’ultimo periodo sarà talmente bravo da fornire continuità di rendimento nel momento decisivo della stagione. Favorita per un posto da titolare anche la coppia di centrali arretrati composta da Gagliardini e Brozovic, con buona pace di Borja Valero e Vecino che rischiano di essere dirottati nuovamente tra le riserve. Insomma vittoria come diktat, con vista sul derby che animerà la settimana successiva: il tempo delle parole è ufficialmente terminato.