Inter, conferma Lautaro Martinez: Conte gli ha chiesto una prova differente

Si avvicina la gara contro la Sampdoria. I dubbi in mezzo al campo sono stati spazzati via dal ko in allenamento di Stefano Sensi: accanto a Brozovic, ci sarà ancora Barella. de Vrij ha recuperato, le sue condizioni ritrovate daranno ad Antonio Conte motivo per schierarlo senza problemi dal primo minuto, accanto agli altri due intoccabili Skriniar e Bastoni. Il tecnico nerazzurro ha molto apprezzato poi la prova di Sanchez al San Paolo, per qualche giorno ha pensato di premiarlo una maglia da titolare, salvo poi ricredersi e scegliere di puntare, con ogni probabilità, ancora una volta su un Lautaro Martinez invece opaco nel match da dentro o fuori contro il Napoli. Conte però ha chiesto all'argentino di farlo ricredere circa i dubbi nel corso della settimana: concentrazione, cuore e centralità all'interno della partita. Il Toro dovrà stare molto più dentro al gioco, rispetto a quanto si è visto in Campania. Anche da lui passa la rincorsa alla vetta, l'attacco ai padroni del torneo che al momento rispondono ai nomi di Juventus e Lazio. Non è un caso che pure Lukaku non abbia brillato in Coppa Italia: se la coppia non è connessa alla squadra, alla gara e con se stessa, i problemi per l'Inter possono diventare grandi.