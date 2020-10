Inter, confermata la positività di Skriniar. Nuovo test nei prossimi giorni

vedi letture

La Federcalcio slovacca ha emesso un comunicato in merito alla positività al Covid-19 del difensore dell'Inter Milan Skriniar che non sarà ovviamente a disposizione per la sfida di questa sera contro l’Irlanda. Il giocatore, si legge, è in quarantena individuale e nei prossimi giorni si sottoporrà a un nuovo test per capire l'evolversi della situazione con il rischio che il giocatore debba passare la quarantena in patria e solo successivamente tornare in Italia.

La sfida di questa sera non è comunque a rischio con la squadra che continua a lavorare secondo il piano prestabilito e nel rispetto delle misure igieniche dettate dal Ministro della Sanità slovacca.