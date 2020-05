Inter, confermata per domani la ripresa degli allenamenti individuali. Ma prima serve l'ok dei test

Venerdì, se i test medici non regaleranno spiacevoli sorprese: è il nuovo giorno fissato dall’Inter per la ripresa degli allenamenti, almeno a livello individuale. Il tutto - ricorda stamani La Gazzetta dello Sport - dopo il confronto interno dello spogliatoio che ha portato, due sere fa, alla frenata sul rientro in campo, almeno fino a quando non saranno noti gli esiti dei tamponi e dei test sierologici che lo staff medico nerazzurro ha organizzato in queste ore. Di sicuro, ieri sera i calciatori dell’Inter non avevano ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sugli allenamenti, per quelle che formalmente restano sedute facoltative. Appiano sarà off limits anche oggi, per tutti: il centro sportivo dovrebbe cominciare a ripopolarsi domani pomeriggio. Nel frattempo, gli esami sono stati praticamente completati: mancano, a questo punto, gli esiti.