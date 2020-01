Fonte: SPORTITALIA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano conferme rispetto alle indiscrezioni rilanciate a inizio settimana sulla questione legata a Christian Eriksen. Nonostante le smentite di Marotta, infatti, l’Inter sta lavorando alacremente sulla pista legata al centrocampista danese in ottica giugno, senza lasciare nulla al caso anche nella sessione di mercato in corso qualora si dovesse presentare l’opportunità propizia. Confermato anche il viaggio a Milano dell’agente di Eriksen per comprendere i parametri economici che andrebbero a contraddistinguere l’operazione, magari con l’inserimento di possibili contropartite tecniche. Insomma una pista assolutamente calda e da tenere monitorata.