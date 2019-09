© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il riscatto di Ivan Perisic, da parte del Bayern Monaco, è considerato assai probabile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che racconta delle varie cessioni, da Nainggolan a Miranda, passando per Joao Mario, Dalbert e Icardi, con il croato che sembra destinato a non fare rientro alla Pinetina anche dopo i prossimi dodici mesi di prestito in Baviera. Venti milioni il costo dell'operazione per tenerlo all'Allianz Arena.