© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, la situazione di Matteo Politano nell'Inter non è ancora così chiara e definita. Nei piani di Conte infatti il giocatore non solo non è un titolare, ma è anche di difficile collocazione nel suo 3-5-2. Da qualche giorno Atalanta e Torino hanno avviato i contatti, e sullo sfondo ci sarebbe anche la Fiorentina. Idem per quanto riguarda la Roma, pronta a ravvivare i contatti per un giocatore che - va ricordato - è uscito proprio dal settore giovanile giallorosso.