© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud potrebbe presto trasformarsi nell'occasione di mercato perfetta per l'Inter di Antonio Conte. Il francese sta giocando pochissimo al Chelsea, poco più di due ore divise in quattro presenza in Premier e una partita e spiccioli in Champions League, e per questo sta pensando di cambiare aria. Anche il ct della Francia Deschamps gliel'ha consigliato ed ecco che i nerazzurri potrebbero inserirsi per ottenere un grande vice-Lukaku per i prossimi 18 mesi. Il costo del cartellino è di 6-7 milioni di euro e i primi contatti con l'entourage del giocatore sono stati più che positivi. Per quanto riguarda l'ingaggio, potrebbero venire confermati gli 8 milioni percepiti a Londra anche se spalmati in un anno e mezzo. Una soluzione che metterebbe d'accordo tutti, dando al tecnico interista un'alternativa di assoluto livello per un attacco di lusso anche in panchina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.