Inter, contatti avviati per Morata: Cavani verso l'Atletico lo spinge lontano da Simeone

Cavani che si riavvicina all'Atletico Madrid potrebbe aprire una porta all'Inter per arrivare a un altro attaccante, ovvero Alvaro Morata. I Colchoneros lo devono riscattare per 55 milioni di euro dal Chelsea, ma successivamente potrebbero anche decidere di cederlo per coprire l'investimento visto il potenziale acquisto dell'uruguaiano. Per questo i nerazzurri hanno chiesto informazioni a proposito dell'ex Juventus, che potrebbe pensare a Milano come possibile prossima tappa della carriera anche perché centro nevralgico degli affari della moglie Alice. A riportarlo è Tuttosport.