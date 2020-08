Inter, contatti con l'agente di Vidal: si cerca l'accordo, poi offerta al Barcellona

L'Inter è tornata alla carica per Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono stati nuovi contatti con l'agente del cileno, lo stesso di Sanchez, e vorrebbe trovare prima l'accordo con il centrocampista per poi andare a trovare quello con il Barcellona. Il giocatore è in uscita dal club blaugrana e per questo non dovrebbe essere poi complicato arrivare alla fumata bianca.