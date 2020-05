Inter, contatti con Vagnati per Izzo: in ballo uno scambio con Gagliardini o Vecino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in settimana il ds del Torino Vagnati parlerà con Ausilio per parlare del futuro di Armando Izzo, da tempo pallino di Antonio Conte, e per le eventuali contropartite per trattare la sua cessione. Ai granata piacciono Gagliardini e Vecino e uno dei due è certo di lasciare i nerazzurri nel corso del prossimo mercato. L'idea è quella di arrivare a uno scambio alla pari, visto che le valutazioni dei giocatori sono simili. In ballo potrebbe esserci anche il nome di Pinamonti, attualmente al Genoa ma che potrebbe rientrare alla Pinetina.