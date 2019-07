Inter, contatti continui per il sogno Lukaku

Fonte: Sportitalia

© foto di Imago/Image Sport

Un nuovo incontro in un periodo di sostanziale quiete, per cercare di avvicinarsi all’obiettivo. Si legge così l’ennesimo summit nella sede dell’Inter con protagonista Federico Pastorello nella marcia che i nerazzurri hanno intrapreso per protendersi verso l’obiettivo Lukaku. Da decifrare non c’è certamente la volontà del diretto interessato, disposto peraltro a non chiedere aumenti d’ingaggio rispetto a quanto percepito attualmente pur di sposare la causa nerazzurra, ma piuttosto la formula di un trasferimento oneroso e per il quale lo United non ammette condizioni differenti da una cessione a titolo definitivo. Un sacrificio che l’Inter sta valutando la maniera di affrontare, magari attraverso ulteriori cessioni che coinvolgano anche la rosa della prima squadra e non solo i giovani del vivaio. Di certo, l’indizio evidente è che su Lukaku l’Inter non ha intenzione di mollare la presa.