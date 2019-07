© foto di Insidefoto/Image Sport

Romelu Lukaku è l'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter, mentre La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che sono costanti i contatti con Federico Pastorello, agente-intermediario nell’affare. Intanto il belga si allena a Manchester e attende buone notizie, domenica lo United parte per una lunga tournée estiva e farà tappa anche in Australia. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer potrebbe convocarlo, l'Inter spera invece che lo lasci a casa. In questo caso potrebbe rappresentare un segnale sull'imminente chiusura dell'affare.