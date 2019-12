Inter, contatti costanti per De Paul. Non si molla Kulusevski

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contatti costanti per un obiettivo conclamato. Rodrigo De Paul e l’Inter si inseguono, con l’ostacolo Udinese da tenere ben presente a causa della fermezza della Famiglia Pozzo rispetto alla mancata volontà di privarsi a metà stagione dei propri pezzi pregiati, specie a fronte di una classifica che non sorride. Tuttavia l’argentino rappresenta la scelta di Conte e della dirigenza per infondere qualità ed alternative alla linea mediana nerazzurra, e anche per questo motivo il discorso va tenuto assolutamente aperto. In egual maniera va sottolineato come in casa Inter si guardi a Kulusevski, con discorsi che hanno sconfinato dalla semplice richiesta di informazioni per arrivare ad una dimostrazione di interesse concreta. In questo caso l’ostacolo è rappresentato dal Parma che, in maniera più che lecita, vorrebbe far valere le sue ragioni trattenendo lo svedese in prestito sino al termine del campionato. L’occasione, tuttavia, è di quelle importanti, e l’Inter non ha intenzione di lasciar cadere il discorso.