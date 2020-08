Inter, contatti mai interrotti con Vidal: l'obiettivo è acquistarlo a zero

Arturo Vidal ha messo in cima alla lista dei desideri l'Inter nonostante le molte offerte ricevute sia dall'Europa che da MLS e Cina. I contatti col suo agente non si sono mai interrotti, ma l'acquisto potrebbe andare a buon fine solo nel caso in cui il cileno dovesse riuscire a liberarsi a zero. Come Rakitic e Suarez, l'ex Juve punta a lasciare il club col cartellino in mano. Se dovesse riuscirsi, i nerazzurri hanno già pronti 6-7 milioni di euro a stagione per due anni. A riportarlo è Fcinternews.it.