Inter, contatti per Strootman: acquisto possibile con la Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, venerdì scorso i nerazzurri hanno incontrato alcuni rappresentanti del centrocampista della Roma Kevin Strootman, ancora in cima alla lista dei desideri di Spalletti. Nel suo contratto c'è una clausola da 32 milioni di euro, inserita nel rinnovo firmato poco tempo fa. L'Inter sarebbe pronta a pagarla in caso di Champions League, ma occorre fare i conti anche con la volontà del giocatore, ancora molto grato ai giallorossi per averlo aspettato nonostante le tre operazioni al ginocchio.