Piero Ausilio ci provò già in estate, prima della trattativa tra Bordeaux e Roma e, a sorpresa, della decisione di Malcom di trasferirsi al Barcellona. E adesso, col brasiliano utilizzato da Valverde solo per 25 minuti, è già tornato alla carica. Come riporta il quotidiano 'Mundo Deportivo', l'Inter ha contattato il Barça per confermare che il giocatore classe '97 è ancora nel mirino nerazzurro. E che, se la società catalana vorrà liberarlo a gennaio, sarà in prima fila.