Inter, contatto con Giroud. Petagna alternativa al francese del Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Quali nomi per l'Inter di Antonio Conte a gennaio? Anche la Gazzetta dello Sport inizia a tracciare i profili degli identikit fatti dal tecnico alla società ed il primo e più importante rinforzo potrebbe arrivare in avanti, nel ruolo di vice Lukaku. Il nome che emerge dalla rosea è quello di Olivier Giroud, centravanti del Chelsea col contratto in scadenza a giugno. In stagione con Lampard in panchina sta trovando pochissimo spazio e anche il ct della Francia Deschamps gli ha consigliato di cambiare aria per giocare di più. I primi contatti con l'agente del giocatore sono già andati in scena, con l'ingaggio da 8 milioni a stagione che potrebbe essere spalmato su 2 o 3 anni.

Alternativa italiana - Se il francese, per costi o dinamiche di mercato, non dovesse arrivare, l'Inter potrebbe guardare a Ferrara dove gioca Andrea Petagna. Per caratteristiche e questioni economiche è più accessibile e ai nerazzurri piace, ma resta un'alternativa.