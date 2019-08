© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, oggi pomeriggio c’è stato un lungo colloquio tra Giuseppe Marotta e l’amministratore delegato del Monaco. L’Inter ha raggiunto un accordo per la cessione di Mauro Icardi: all’argentino andrebbero 12 milioni netti a stagione. Già domani si dovrebbe conoscere la risposta dell'attaccante argentino. Al momento non c’è una chiusura netta all’ipotesi francese, anche se il calciatore sogna sempre la Juventus. Al club nerazzurro andrebbero 65 milioni di euro.