Inter, contatto Marotta-Vagnati: sondaggio nerazzurro per Izzo, Baselli e Belotti

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, è in programma un incontro tra Beppe Marotta e Davide Vagnati. All'Inter piace molo Armando Izzo, difensore seguito da un nuovo procuratore (Raiola, anche se ancora non è ufficiale) proprio perché punta ad andare a giocare in un club che disputi la Champions League. Marotta chiederà informazioni anche su Daniele Baselli e cercherà di capire de Andrea Belotti è davvero incedibile. Uno come il Gallo, qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona, farebbe davvero comodo ai nerazzurri.