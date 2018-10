Inter, contatto per Andersen della Samp. Piace anche De Paul

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piero Ausilio non si ferma. Nonostante il campionato in pieno svolgimento, e l'imminente ingresso in società di Giuseppe Marotta, l'attuale direttore sportivo dell'Inter continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra. Gli occhi del dirigente nerazzurro - rivela 'Sky' - sono in questo momento sue due rivelazioni di questo avvio di Serie A: si tratta del difensore della Sampdoria Joachim Andersen e del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul.