Inter, contatto per De Paul: l'argentino nel mirino del ds Ausilio

Tra il sogno Chiesa e l'obiettivo Martial, secondo Tuttosport l'Inter non perde di vista il messicano Lozano del PSV, ma non trascura neanche Rodrigo De Paul dell'Udinese, ex obiettivo della Fiorentina. Il giocatore argentino è seguito da mesi, anzi anni, dagli scout nerazzurri che lo avevano già segnalato nel 2013. Il fantasista quest'anno ha fatto definitivamente il salto di qualità e ha segnato 6 reti in 14 gare. Così l'Inter al di là delle indiscutibili doti tecniche lo segue per la sua duttilità ed anche per il suo prezzo (25 milioni) inferiore a quello per le alternative, Chiesa compreso. Su De Paul anche Milan e Napoli.