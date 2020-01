Inter, contatto per Tonali. Pronta la sfida alla Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali è uno dei nomi più interessanti in prospettiva futura del calcio italiano. Non a caso su di lui da tempo c'è il pressing della Juventus, da sempre attenti ai talenti del Belpaese. L'Inter, però, non pare intenzionata a farsi anticipare dai bianconeri come accaduto pochi giorni fa su Kulusevski. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, ieri nella sede dei nerazzurri in Via della Liberazione è avvenuto un incontro fra il ds Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e Giuseppe Bozzo, l'agente che assieme a Roberto La Florio cura gli interessi del regista del Brescia. Una chiacchiera, riporta il quotidiano, informale ma necessaria per mettere al centro dell'attenzione il forte interesse del club meneghino per il giocatore in vista della prossima estate. Massimo Cellino, patron del Brescia, attende: la valutazione di 50 milioni di euro è già pronta e, seppur alta, attende solo di essere presa concretamente in esame.