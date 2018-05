Inter, contatto Spalletti-Florenzi: c'è la disponibilità del giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport conferma gli ultimi rumors di mercato. L'Inter sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione contrattuale di Alessandro Florenzi. Nelle ultime ore è emerso un contatto recente tra Luciano Spalletti e Alessandro Florenzi. Il duttile giocatore della Roma non ha ancora rinnovato il contratto che gli scadrà il 30 giugno 2019 e ha dato disponibilità al suo ex allenatore di parlarne nel caso in cui non si sbloccasse la situazione nella Capitale.