Inter, contatto stabilito con il Chelsea per Moses: apertura al prestito

© foto di Francesca Ceciarini

Saltato lo scambio con la Roma tra Spinazzola e Politano, l'Inter ha stabilito il primo contatto ufficiale con il Chelsea per Victor Moses: come riporta Sky Sport, il club londinese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, ma manca l'ok del Fenerbahce, che dovrebbe dare il via libera per far tornare il calciatore a Londra. Un'ipotesi nemmeno troppo lontana, visto che l'esterno non sta giocando molto e ha un ingaggio elevato.