Inter, Conte: "76 punti non bastano, annata in cui si è seminato tanto ma raccolto poco"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa: "Abbiamo fatto fino ad adesso 76 punti, è un buon bottino ma non basta per vincere. Il campionato sarà vinto da qualcun altro ma noi dobbiamo avere le ambizioni per arrivare più alto possibile, perché anche se i numeri sono freddi poi testimoniamo se è stato fatto un buon lavoro o un cattivo lavoro. Persi 20 punti da situazione di vantaggio? Alla fine ci sono delle situazioni da cui ci devi passare, penso che in questa annata si è seminato tanto e raccolto poco. Tante situazioni non ci sono girate nella stessa maniera, ma va dato merito a questi ragazzi, qualche numero che ci conforto c'è. Messi? Stiamo parlando di fantacalcio, situazioni non accostabili all'Inter per tanti motivi, non credo che non ci sia un pazzo che non voglia Messi, ma queste sono situazioni lontane da quello che stiamo cercando di costruire. Questo è fantacalcio e mi piace che ogni volta che c'è fantacalcio, la squadra tirata in ballo è l'Inter".