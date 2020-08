Inter, Conte: "Abbiamo meritato di gran lunga di andare in semifinale"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa il successo contro il Leverkusen che ha portato i nerazzurri in semifinale: "Nei primi 20 minuti si è stati nella totalità della partita. Una partita meritata sotto tutti i punti di vista. Siamo stati bravi a non permettere al Leverkusen di fare quello che loro sanno fare. Siamo stati bravi e abbiamo avuto coraggio. Lo chiedo ai ragazzi e loro stanno recependo sempre più, la volontà di difendere non solo vicino la porta ma anche lontano dalla porta. Nella fase di possesso abbiamo creato situazioni di grande difficoltà al Leverkusen. Abbiamo meritato di gran lunga di andare in semifinale".