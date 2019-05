© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembrano ormai non esserci più dubbi: Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Da Sky Sport arrivano alcuni dettagli dell’accordo del tecnico salentino con il club nerazzurro: triennale da 12 milioni di euro netti, annuncio previsto già per questa settimana (possibile già mercoledì). Tutto dipenderà da quando arriverà l’incontro tra l’Inter e Luciano Spalletti per sancire la separazione. Conte, tra l'altro, Conte sarà a Madrid sabato 1° giugno per assistere sugli spalti del Wanda Metropolitano alla finale di Champions League: assieme a lui sarà presente tutto lo staff dirigenziale nerazzurro (Marotta, Ausilio, Antonello, Gardini e Steven Zhang). Nelle prossime settimane è anche previsto un viaggio in Cina per Conte per conoscere Zhang Jindong e la proprietà nerazzurra.