vedi letture

Inter, Conte adesso ha anche l'esperienza: Moses, Young e le vittorie in Europa League

L'Inter si prepara a tornare in campo in Europa League nella sfida contro il Ludogorets e Antonio Conte, dopo l'eliminazione dalla Champions League, competizione nella quale di è lamentato di non avere giocatori abituati a quel palcoscenico, potrà contare sui nuovi, che andranno ad aggiungere esperienza internazionale al gruppo. Come riportato da Tuttosport Viktor Moses e Ashley Young si aggiungeranno a Godin nella rosa di coloro che hanno già alzato il trofeo, con le maglie di Atletico Madrid, Chelsea e Manchester United.