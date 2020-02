vedi letture

Inter, Conte: "Affronteremo il Ludogorets con umiltà ma vogliamo vincere"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a Inter TV alla vigilia della gara contro il Ludogorets di Europa League. "La squadra sta bene, ci siamo preparati nella giusta maniera. Cercheremo di onorare al meglio la competizione e di andare quanto più avanti possibile. Domani c’è questa partita contro il Ludogorets, una buonissima squadra in testa alla classifica, hanno ripreso da poco il campionato. Cercheremo di fare una buona partita”.

Sulla partita. “Mi aspetto una partita dove è inevitabile un’eliminazione in due partite quindi loro cercheranno di far valere il fattore campo domani, abbiamo grande rispetto ma sappiamo del nostro valore per come ci stiamo esprimendo e visto come stanno giocando. La affronteremo con la giusta attenzione e umiltà ma sapendo di voler vincere", riportano i colleghi di FcInterNews.it.