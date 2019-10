Inter, Conte: "Agnelli e il calcioscommesse? Inutile guardarsi indietro"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, ha risposto anche a una domanda sulle parole di Andrea Agnelli di ieri, con il presidente bianconero che ha parlato del calcioscommesse del 2012: "Guardiamo a noi stessi, se proprio dobbiamo alzare lo sguardo, meglio farlo in avanti. Guardarsi indietro non ha senso. Abbiamo iniziato un nuovo percorso, il fatto di essere molto vicini alla Juventus in questo avvio di torneo deve darci soddisfazione ma non distoglierci dalla realtà. Ogni match è un banco di prova che richiede il massimo per ottenere i tre punti. Cercheremo di migliorare sempre di più, siamo sulla strada buona. Alla fine vedremo dove saremo, lo stesso vale per la Champions".

