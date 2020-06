Inter, Conte: "Alimentiamo la speranza con questi tre punti. Contento per Eriksen"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida vinta contro la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata: “Stasera avevamo l'obbligo della vittoria, in modo da tornare a 6 punti dalla vetta. Si alimentano le speranze per fare qualcosa di straordinario. Potevamo stare un po' più sereni sfruttando le occasioni, invece alla prima occasione abbiamo preso gol e siamo andati un po' in affanno. Però bene, ottima partita dei ragazzi. Iniziamo questo tour-de-force sapendo che abbiamo bisogno di tutti e vogliamo fare cose importanti".

Un'Inter migliore grazie a Eriksen?

"Dobbiamo continuare a usare queste nuove soluzioni, cercando anche di recuperare tutti i giocatori della rosa. Con Christian abbiamo potuto lavorare con più tempo, dal punto di vista tattico e fisico. Si è inserito, ma deve diventare anche lui più cattivo e fare gol. Ma sono contento, sapendo che fra due giorni torneremo in campo e saranno tre punti vitali".

Cosa serve per non riaprire gare già chiuse?

"Non è un problema di condizione. Ripeto: quando hai le occasioni devi capitalizzarle, come è accaduto anche al Napoli. Oggi due chance clamorose subito a inizio ripresa e poi ci è venuto un po' l'affanno, anche se abbiamo continuato a creare".

Inter di nuovo in corsa per il titolo?

"Dobbiamo alimentare la speranza e la voglia, abbiamo lavorato per finire il campionato nel migliore dei modi. Siamo a 6 punti a 12 partite dalla fine: non ci sarà spazio per sbagliare, Lazio e Juve altri potranno farlo. Per questo serve ferocia sotto porta, anche perché se sei più tranquillo riposi anche con la palla".