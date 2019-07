Inter, Conte alza le marce: la società è pronta a seguire le linee di un mercato d'assalto

Fonte: Sportitalia

Il nervosismo di Conte, il faccia a faccia con la proprietà, le rassicurazioni di Marotta. Scegliete l’ordine che ritenete più opportuno, ma di certo sono stati questi gli ingredienti che hanno contraddistinto le ultime ore dell’Inter in quel di Nanchino. I nerazzurri si preparano al derby d’Italia con la Juventus reduci dal KO subito contro il Manchester United nella prima uscita della loro International Champions Cup ma motivati dall’accoglienza di una Nanchino a tinte quasi totalmente nerazzurre che ha accolto la truppa dell’inquieto Antonio Conte nella seconda tappa della prestigiosa competizione estiva. Un corollario all’incontro che deve determinare la vera e propria svolta dell’estate di mercato interista, con i malumori nemmeno troppo nascosti del tecnico a cui è stata affidata la costruzione della rinascita e la conseguente decisione di accelerare con forza nella ricerca degli obiettivi che erano stati prefissati alla vigilia. Ed allora rotta su Edin Dzeko, con i dialoghi che già da venerdì sono stati riallacciati con la controparte giallorossa nel tentativo di arrivare alla tanto agognata fumata bianca, ma anche virata decisa su Lukaku con annessa proposta economica in grado di avvicinarsi alle milionarie richieste del Manchester United. Senza contare le valutazioni sugli epurati per eccellenza, Icardi e Nainggolan, e su quel Perisic per il quale Conte non ha ancora preso una decisione definitiva ma che non sembra poter rientrare da protagonista nel progetto tattico che era stato predisposto anche su di lui. I primi effetti di una nuova marcia impressa dal tecnico, e a cui tutta la scoietà vuole dare una risposta ed un contributo concreto e tangibile.