Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dell'appeal ritrovato dal club nerazzurro: "In Inghilterra ho vinto la FA Cup subito, Klopp al primo non ha vinto nulla. Vuol dire che in Premier ho fatto bene. Ecco perché Moses e Young sono venuti all'Inter, erano nelle condizioni di scegliere e ci hanno scelto. Siamo orgogliosi, ci vedono nel modo giusto, ognuno di noi sta contribuendo per riportare il lustro del passato. Stiamo dando segnali all'esterno molto positivi. Non scontato che Eriksen sia venuto da noi".

