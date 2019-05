Inter, Conte attende Dzeko-Lukaku. United attende l'offerta per il belga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Punto sull'attacco dell'Inter, attraverso le colonne del Corriere dello Sport. Antonio Conte vuole Edin Dzeko già per l'inizio del ritiro estivo, ma si continua a lavorare per Romelu Lukaku che - dal termine della stagione - è partito per una vacanza negli States e attende novità. Il Manchester United, intanto, fa sapere di non aver ricevuto offerte per l'attaccante belga dai nerazzurri così come da altre Società.

Icardi-Dybala, scambio congelato. Il motivo risiede soprattutto nell'attesa per il nuovo allenatore della Juventus, che dovrà esprimersi sulla cessione dell'ex Palermo e sull'arrivo a Torino di Maurito. Sulla Joya bianconera c'è anche il Bayern Monaco.