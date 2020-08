Inter-Conte avanti insieme. E lo scudetto non sarà obbligatorio per valutare il lavoro del tecnico

Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte e la pace con l'Inter. Il club nerazzurro garantisce che le divergenze sono rientrate perché la volontà generale era quella di restare insieme. In realtà - si legge - a spingere in questa direzione è stato soprattutto Zhang jr., che proprio non vedeva ragioni per una separazione, dopo una stagione che giudica ampiamente positiva.

I temi affrontati - Non ci potrà essere un altro mega-acquisto come quello di Lukaku, ha sottolineato il club nel summit col tecnico, il quale - si legge - sembra che abbia accettato di buon grado quello che gli è stato comunicato, ottenendo però in cambio la garanzia che lo scudetto non sia un traguardo obbligato o quasi per la prossima stagione. In pratica il suo lavoro non dovrà essere giudicato solo perché si chiama Conte ed è abituato a vincere qualcosa sempre o quasi, ma tenendo conto anche del valore della squadra e del percorso di crescita intrapreso.