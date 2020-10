Inter, Conte aveva ragione: ai nerazzurri manca un giocatore come Kanté

Secondo quanto riportato da Tuttosport è evidente come nell'Inter vista in questo inizio di stagione manchi come il pane un calciatore dalle caratteristiche di Kanté. Conte lo ha chiesto con forza ma il suo acquisto non era economicamente sostenibile per i nerazzurri, soprattutto a causa di qualche cessione mancata, e allora il giocatore del Chelsea non è arrivato. Possibile che, una volta guarito dal Covid-19, sia Gagliardini a ricoprire il ruolo di schermo davanti alla difesa, anche se gennaio, non è così lontano e il mercato potrebbe correggere gli errori estivi.