Inter, Conte: "Bastoni? Ce l'ha chiesto mezza Serie A, mi sono opposto"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato oggi a Inter TV dopo la sesta vittoria di fila in campionato, quella arrivata oggi contro la Sampdoria: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi perché sono stati davvero molto bravi. Ci sono state diverse partite in una - ha esordito -. Ho visto anche la rete di Candreva e sinceramente sembra gol... Nella ripresa siamo ripartiti alla stessa maniera, ma è successo l'imponderabile: rosso e gol avversario. Ho cercato di cambiare subito e di fare delle sostituzioni per tenere botta a questo tipo di situazione. Grande dispendio di energie, ma c'è di che essere contenti".

"Con l'umo in meno sei portato ad abbassarti, a cercare di non dare troppi spazi - aggiunge Conte -. Non è semplice, qui nessuno è sprovveduto e l'avversario sa giocare sulla superiorità numerica. L'entrata di Lukaku ci ha permesso di tenere la Samp in tensione perché Romelu è bravo sia a tenere palla che ad attaccare lo spazio. Poi ok anche D'Ambrosio e Barella, sebbene Candreva avesse fatto un primo tempo strepitoso. Col terzo gol abbiamo fatto capire agli avversari che per loro sarebbe stata dura. Più si lavora e più i ragazzi metabolizzano le conoscenze. Queste sei vittorie sono frutto del lavoro e della disponibilità, che è vitale. Sono contento quando i ragazzi riconoscono le situazioni in campo e viene fuori l'allenamento quotidiano. Bastoni? Ce l'ha chiesto mezza Serie A e io mi sono opposto. Ci voglio lavorare, ho visto delel potenzialità non solo fisiche, ma anche di testa. Fa subito quello che gli chiedi. Alessandro sarà sicuramente il futuro, ma è anche il presente. Un'alternativa importante e, ripeto, mi sto prendendo dei rischi: l'altra volta Biraghi, oggi Bastoni... Io ho fiducia in loro, non ho problemi a metterli in campo. Anche i compagni hanno fiducia. Viaggiamo così, con umiltà e voglia".