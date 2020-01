© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le proposte di squadre come il Parma, Sebastiano Esposito non lascerà l'Inter nel corso di questo mese di gennaio. Conte lo vuole vicino almeno fino all'estate prossima, ne vuole seguire la crescita, lo vuole per avere una carta in più da pescare nel proprio mazzo ma vuole anche che possa sfruttare al massimo la vicinanza con attaccanti di livello internazionale come Lukaku e Lautaro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.