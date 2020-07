Inter, Conte: "Borja Valero ha un'intelligenza calcistica superiore alla media"

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra dopo il 6-0 rifilato al Brescia in una sfida valida per la 29esima giornata di Serie A: "Borja trequartista? Lui è uno che ha un'intelligenza calcistica superiore alla media, di lui posso parlare solo bene. Ha sempre dato grande disponibilità, anche nei momenti di sofferenza. Oggi l'ho fatto giocare lì e penso abbia fatto una grandissima prestazione. Partenza veloce come sempre, vogliamo giocare un calcio propositivo e non di attesa. A volte ci riusciamo in tutto, a volte ci sono state delle disattenzioni che ci son costate caro. Oggi la soddisfazione è vedere una squadra che è sempre stata attiva, dopo ogni gol. Questa è la nostra strada".

Risposta di grande carattere tra Parma e oggi dopo il 3-3 col Sassuolo.

"Sicuramente questa squadra ha un'anima, un cuore. Sono ragazzi che hanno generosità e coraggio. Come dico spesso, lo step da fare è a livello di testa perché a volte abbiamo commesso errori gravi che ci son costati punti o sofferenze fino alla fine. Anche in Coppa Italia. Ma ripeto: sono orgoglioso di questo gruppo".

Importante aver cercato il gol fino al 90'.

"Assolutamente sì - riporta 'Fcinternews' -. Stiamo lavorando proprio su questo tipo di concetto, anche rischiando di subire ripartenze e concedere qualcosa. Ma io voglio una squadra che corra in avanti, con e senza palla, dando pressione all'avversario e non subirlo. Inevitabile sia un processo da completare e lasciare qualcosa. Ma sono sicuro che ci porterà tanti benefici. Oggi abbiamo dominato, ma è successo anche in tante altre partite. Bisogna continuare. Vogliamo fare questo e dare soddisfazione ai nostri tifosi, con un calcio coraggioso a prescindere dal risultato".