Inter, Conte: "Bravi a reagire dopo l'1-1. La miglior difesa è l'attacco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte ha commentato ai microfoni di InterTV il successo contro il Cagliari: "Alla fine della partita, non è che il Cagliari abbia creato altre situazioni oltre al gol. Detto questo, l'avevo già detto ieri che loro avrebbero giocato una partita sporca. Noi siamo stati bravi e attenti a ribattere colpo su colpo. A livello di personalità, siamo stati bravi dopo l'1-1 a riprendere il filo del discorso. Abbiamo capito che dovevamo far gol per ottenere la vittoria. E l'abbiamo ottenuta".

Sulla fase difensiva: "La migliore fase difensiva è attaccare. Se tu attacchi, non devi difendere. Però durante i 90' ci sono momenti di sofferenza: devi essere compatto e cercare di non soffrire più di tanto. Non siamo stati bravi sulla situazione del cross: su questo dobbiamo migliorare. Anche se, ripeto, prendiamo questi tre punti: non erano scontati. Io sono il primo ad essere molto esigente: possiamo e dobbiamo assolutamente migliorare, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi. Non era semplice reagire dopo l'1-1, si era creata una bolgia. Siamo stati bravi a restare in partita ed a vincere. L'inserimento dei centrocampisti per noi è un'arma, così come l'utilizzo degli attaccanti e degli esterni. Dobbiamo prepararci a questi cambiamenti: gli avversari cercano di adattarsi e di essere molto più difensivi contro di te. Ma noi dobbiamo riuscire a suonare il nostro spartito, sempre e comunque. Anche nel caso in cui, come questa sera, l'avversario cambi modulo".