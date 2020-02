© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche di Brozovic durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese: "Marcelo verrà con noi a Udine, faremo le dovute valutazioni, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo. Mi aspetto un'Udinese tosta, come all'andata. Sarà una partita impegnativa, come del resto in Italia lo sono tutte".

