Inter, Conte: "Campionato più equilibrato rispetto agli altri, lotteremo per vincere"

Soddisfatto del successo Antonio Conte dopo la sfida del Bentegodi, queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita ai microfoni di Sky Sport del tecnico dei nerazzurri. "La notizia migliore è quella di aver visto una squadra determinata, non era facile vincere a Verona. Faccio i complimenti a Juric. La squadra voleva questa vittoria contro un'avversaria che ha reso a tutti la vita difficile, siamo stati anche bravi a ricominciare dopo il gol del pareggio. Europa? Rimane una ferita che brucia ancora e deve continuare a bruciare a tutti. Noi dobbiamo pensare a noi, è un campionato più equilibrato rispetto agli altri. Sarà un campionato molto difficile e si lotterà fino alla fine".

Tra poco comincia il mercato, chiederà qualcosa?

"Non spetta a me chiedere, spetta fare delle valutazioni e poi è inevitabile che il club in base alle possibilità farà o meno. Io posso fare delle valutazioni insieme ai dirigenti ma poi bisogna far fronte a delle situazioni. Cessioni? Non lo so, sicuramente ci rivedremo come succede in tutte le squadre. Noi continuiamo a lavorare ed il gruppo ha dimostrato di voler fare bene".

Manca qualcosa per vincere?

"Dovremmo lottare per provare a vincere a prescindere di quello che c'è o non c'è, proveremo a lottare fino alla fine. L'importante è essere nelle posizioni alte, è la settima vittoria consecutiva e bisogna continuare su questa squadra".

Che calciatore è per l'Inter Lukaku?

"Lukaku è un giocatore importante per l'Inter, è giusto non addossargli responsabilità eccessive però siamo contenti di lui. È stato importante come Lautaro, sono contento sia tornato al gol".